В Каспии горит газодобывающая платформа. Баку же сообщает о взрыве вулкана. Видео
В азербайджанском секторе Каспия в результате взрыва загорелась газодобывающая платформа.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как рассказал собеседник агентства, взрыв случился около платформы "Умид".
В то же время, источники портала haqqin.az в правительстве страны утверждают, что взрыв в азербайджанском секторе Каспия не имеет отношения к нефтегазовой сфере и платформе Умид. По их словам, взрыв якобы произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение.
Кроме того, госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что аварии на морских платформах не зафиксированы.
"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", - говорится в заявлении SOCAR.
Напомним, недавно мы писали, что в Мексиканском заливе "загорелась вода" из-за аварии на нефтепроводе.
Также сообщалось, что в Румынии от взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе пострадали люди.