В азербайджанском секторе Каспия в результате взрыва загорелась газодобывающая платформа.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, взрыв случился около платформы "Умид".

В то же время, источники портала haqqin.az в правительстве страны утверждают, что взрыв в азербайджанском секторе Каспия не имеет отношения к нефтегазовой сфере и платформе Умид. По их словам, взрыв якобы произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение.

Кроме того, госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что аварии на морских платформах не зафиксированы.



"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", - говорится в заявлении SOCAR.

Напомним, недавно мы писали, что в Мексиканском заливе "загорелась вода" из-за аварии на нефтепроводе.

Также сообщалось, что в Румынии от взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе пострадали люди.