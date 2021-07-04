Как минимум восемь человек пострадали в результате стрельбы в одном из районов Техасского города Форт-Уэрт.

Об этом воскресенье, 4 июля, сообщает местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на правоохранителей.

По данным СМИ, инцидент случился в ночь на воскресенье. Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия. Никого из преступников задержать не удалось. Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в несколько больниц. Все они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в США, где заметно участились массовые расстрелы людей, ожидают рост насильственных преступлений. Американские официальные лица прогнозируют, что в этом году страна переживет "кровавое лето".

Как мы писали, в апреле только за одни сутки в США произошло три массовых стрельбы. Так, при стрельбе в Чикаго погибла девочка. Два человека обстреляли авто с ребенком и ее отцом, когда они припарковались у Макдональдса.

В этот же день мужчина открыл стрельбу в Техасе и убил несколько человек. Местным жителям рекомендовали избегать район стрельбы на северо-западе города. Им посоветовали укрыться или покинуть данный район.

Затем в Шривпорте в американском штате Луизиана случилась уже третья за сутки массовая стрельба в стране. В результате пять человек получили тяжелые ранения.