Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил об ускорении распространения штамма коронавируса "дельта" по Франции. Напомним, что этот штамм уже зафиксировали в Украине. Он втрое заразнее обычного COVID-19.

"В течение последних пяти дней распространение вируса не снижается, а только усиливается. Это связано с очень заразным вариантом "дельта", - написал он в своем Twitter. По его словам, "английский пример показывает, что новая волна эпидемии возможна в конце июля". "Мы можем ограничить ее санитарные последствия, если будем соблюдать ограничительные меры, проходить вакцинацию и сдавать тесты", - сообщил в воскресенье глава Минздрава Франции в своем твиттер микроблоге.

Фото: twitter.com/olivierveran

Согласно данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,5 тыс. отмечены за последние 24 часа. От последствий инфицирования с начала пандемии в республике умерли более 111 тыс. человек. За последние семь дней в больницы страны с симптомами COVID-19 были доставлены 803 человека. По информации органов здравоохранения, около 34 млн французов сделали к настоящему моменту хотя бы одну прививку от коронавируса.

Эпидемиолог Арно Фонтане отметил, что штамм "Дельта" на 50% более заразен, чем британский. Вместе с тем вакцинация против нового штамма достаточно эффективна. По данным Арно Фонтане, две дозы вакцины на 95% защищают от серьезных форм заболевания.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Незадолго до того в Кремле заявили о готовности предоставить украинцам вакцину от коронавируса и даже наладить ее производство в Украине.

К маю 2021 года, данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превысило официальные данные, достигнув 138 500 человек.