Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", которая входит в российскую госкорпорацию "Роскосмос", Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) заключили контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора.

Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации.

"Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса", - говорится в сообщении.

Комплекс рассчитан на обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отраженному от тех солнечному свету.

Сообщается, что комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, отмечается в сообщении "Роскосмоса". Первый установлен в Бразилии.

До этого в ЮАР Россией была установлена беззапросная измерительная система "Сажень-ТМ" от того же производителя.

Напомним,ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" и Пентагоне ждут падения 18-тонной неконтролируемой китайской ракеты 8 мая.

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