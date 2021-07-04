Индийский штамм коронавируса, вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности Covid-19.

Об этом заявил в эфире NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Ясно, что это проблема", - заявил он.

Сообщается, что согласно научным данным указанный штамм коронавируса, "по всей видимости, является более смертоносным", поскольку "вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти".

Как сообщала "Страна", Украина вышла на второе место по суточной смертности от ковида в Европе. За сутки 2 июля от Covid-19 в мире умерли более 7 тысяч человек, всего за время пандемии скончалось более 3 980 000 заболевших.

Во Львове решили усилить карантин, ускоряет темпы вакцинации и увеличивает число кроватей с кислородом в больницах в связи с распространением нового штамма коронавируса "дельта".

Напомним, в Украине за 3 июля зафиксировали 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской областях (20).