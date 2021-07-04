Представители КНДР провалили переговоры с представителями международного альянса вакцин GAVI о получении вакцин против коронавируса COVID-19 посредством инициативы COVAX.

Переговоры сорвались после того, как в КНДР запретили своим спортсменам участвовать в Олимпиаде. Об этом сообщает Voice of America.

Источники западного издания отмечают, что в КНДР признали обострение кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, несмотря на то, что часть руководства страны продолжает утверждать, будто в Северной Корее нет коронавируса.

Сообщается, что накануне в КНДР признали катастрофическую нехватку продовольствия, вызванную пандемией коронавируса Covid-19. По его словам, сложившаяся сейчас ситуация в стране напоминает события 1990-х годов, когда КНДР страдала от голода.

Как рассказал собеседник Voice of America, чтобы начать получение вакцин от COVAX, Северной Корее необходимо было выполнить 7 формальных условий. Он уточнил, что северокорейские власти выполнили лишь 2 из них.

Он также добавил, что сейчас в КНДР начали и вовсе игнорировать переговоры о поставках вакцин от Covid-19.

"Если бы КНДР быстро подготовила документы, они бы получили вакцины. Трудно сказать, сколько именно, но, если бы они выполнили просьбу GAVI, поставки бы сейчас шли полным ходом", - цитирует издание слова собеседника.

Как сообщала "Страна", у распространившейся по России мутации Covid-19 появились новые симптомы. Основными симптомами Covid-19 стали насморк, боль в горле, а также расстройства кишечника.

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