На территории Бахчисарайского района аннексированного Крыма вводят режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после сильного ливня.

Об этом сообщила "глава" районной администрации Людмила Пучкова, передает "Интерфакс".

"Обследуем подтопленные домовладения, объявляем режим ЧС муниципального значения", - сказала она.

По ее словам, благодаря этому жители, чье имущество пострадало, смогут получить компенсационные выплаты.

Напомним, очередные ливни обрушились на аннексированный полуостров в ночь на воскресенье. В результате этого более 9,5 тыс. абонентов в разных регионах остались без электричества. Как сообщалось, реки в Крыму вышли из берегов, Ялта "по колено" в воде, а на юго-западе сошел сель. Кроме того, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

По предварительной информации, в результате стихии погибла одна женщина, но ее тело пока не нашли. Еще одна женщина получила травмы.

Отметим, что непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь. Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего был вызван выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.