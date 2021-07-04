В патрульной полиции Украины пообещали проверить законность действий патрульных, которые остановили народного депутата Евгения Брагара за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом говорится на странице Департамента патрульной полиции Украины в Facebook.

"Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве по информации, изложенной в публикации", – говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, которым управлял народный депутат. Полицейские заподозрили, что нардеп, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП, поэтому он был направлен на освидетельствование.

Однако позже народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных.

В связи с этим, как говорится в сообщении, правоохранители назначили служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действием и обстоятельством.

Напомним, вечером в субботу, 3 июля, патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Как выяснили правоохранители, нардеп управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения, однако сам Брагар это отрицает.

Позже депутат написал заявление на патрульных, и заявил, что полицейские ему хамили и вымогали взятку.

Отметим, что Брагар известен тем, что заявлял о поддержке инициативы по легализации медицинской марихуаны.