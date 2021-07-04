В столичной полиции решили припомнить бывшему депутату и лидеру партии "5.10" Геннадию Балашову старые грехи. На будущий вторник 6 июля его вызвали в Печерское управление полиции Киева для вручения подозрения по ч.2 ст.298 УК Украины - Умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

Как мы узнали из собственных источников в Офисе генпрокурора, речь идет о старом уголовном деле, которое было зарегистрировано прокуратурой Киева еще 18 июля 2016 года по мотивам строительства на участке по улице Редутной, 60 в Печерском районе столицы жилого дома.

Эту стройку Балашов называл "дом с пальмами" из-за кадушек с тропическими растениями, густо натыканных на крыше, и активно продавал там квартиры. В рекламе было указано - квартиры в Царском селе. Их собственно и продавал Балашов.

Балашов отдыхает в бассейне с видом на Софию Киевскую в доме, за который ему собираются вручить подозрение

У кого не хватало на целую квартиру, предлагалось купить даже несколько метров и стать инвесторами вскладчину.

Правда, Балашов схлопотал уголовное дело за нарушение этажности в буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

По документам дом Балашова должен был быть в четыре этажа, но когда стройка завершилась, оказалось что со стороны улицы Старонаводницкой постройка достигла 6 этажей с мансардой, а со стороны улицы Редутной здание выросло до 5 этажей с цокольным. На протяжении 2016-2017 года уголовное дело активно расследовалось, были произведены выемки документов и наложен арест на сооружение Балашова, которое из-за нарушений так и не ввели в эксплуатацию. Однако после того, как 17 августа 2017 года суд дал разрешение на обследование дома с участием экспертов, дело резко затормозилось.

В полицейской среде тогда говорили, что с правоохранителями "решили вопрос" и Балашова больше не побеспокоят.

С чем же связана нынешняя запоздалая активность силовиков?

Наши информированные источники в МВД предполагают, что в деле Балашова специально "тянули резину", чтобы прошел срок привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст.298 УК Украины.

Максимальное наказание там - 3 года тюрьмы. Согласно ст.49 УК Украины срок давности привлечения к уголовной ответственности для преступления этой категории составляет 5 лет. Вероятно поэтому полиция и решила активизироваться и вызвать Балашова на 6 июля 2021 года. Ведь ровно через 12 дней пройдет срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Поэтому если Балашов со своими защитниками затянет досудебное следствие до 18 июля 2021 года, что не составляет особого труда в нынешних процессуальных реалиях, тогда следствию придется направлять в суд не обвинительный акт, а ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. В связи с истечением сроков давности привлечения.

Сам Балашов на своей странице в facebook подтвердил вызов в полицию и выложил фото повестки, которую следователь Печерского УП по фамилии Кавун прислал ему в мессенждер.

Лидер партии даже обиделся на следователя за то, что вызывает на вручение подозрения, а внизу приписал "с уважением", мол "подозрение с уважением".

Геннадий Балашов выложил фото повестки к следователю.Фото Facebook Балашова

Как бы там ни было, но за постройку многоэтажного "дома с пальмами" никто, скорее всего, не будет наказан. А карту с подозрением политику разыграют для пиара.

Напомним, ранее мы писали, что киевская прокуратура сообщила о подозрении директору госпредприятия в нанесении ущерба на 840 тысяч грн.

Также сообщалось, что Андрею Коболеву могут выдвинуть подозрения сразу по нескольким уголовным делам.