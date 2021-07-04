В инциденте с британским эсминцем Defender, который произошел у берегов аннексированного Крыма, косвенно принимал участие корабль ВМС США.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, запись опубликована в YouTube.

По словам военного, американский корабль находился в Черном море, около места происшествия, но отступил и покинул район инцидента, когда эсминец после предупредительных выстрелов покинул территориальные воды Крыма.

Табах также считают, что капитан ВМС США не мог сам принять подобное решение. По его мнению, американский корабль покинул район места происшествия лишь потому, что его экипаж получил соответствующий приказ.

"Я не верю, что капитан американского корабля струсил", — добавил он.

Кроме того, он считает, что Украина может стать "разменной монетой" в игре трех супердержав: США, России и Китая. В то же время, по его словам, Вашингтон точно не "сдаст" Киев своим соперникам.

"Украина — это ахиллесова пята, слабое место для [президента США] Джо Байдена. Если Байден сдаст Украину России, у вас здесь будет бунт", — заверил он.

Напомним, 23 июня в водах Черного моря возле аннексированного Крыма вошел британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

Сегодня в Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией и пообещали жесткую реакцию при его повторении.