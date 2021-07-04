Во Флориде (США) в результате урагана "Эльза", уже обрушившегося на Доминикану и Сент-Люсию, объявлено чрезвычайное положение в 15 округах.

Из-за сформировавшегося в Карибском море тропического шторма погибли три человека. Об этом сообщает AP.

По данным издания Axios, шторм приблизится к побережью США в начале следующей недели.

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах Флориды из-за приближения тропического шторма "Эльза".

Куба подготовилась к эвакуации людей из южной части острова в связи с опасениями, что тропический шторм "Эльза" может вызвать сильное наводнение.

Ураган уже вызвал широкомасштабные разрушения на нескольких восточных Карибских островах. Больше всего пострадал Барбадос, где более 1100 человек сообщили о повреждениях домов. Издание также сообщает, что полностью разрушены 62 дома. Правительство планирует обеспечить население временным жильем, чтобы избежать скопления людей в приютах в условиях пандемии.

"Эльза" - самый быстрый ураган, побивший рекорд самого быстрого урагана в тропиках, скорость которого в субботу утром составила 31 милю в час (около 50 км/ч).

Ранее мощный ураган и ливни прокатились по Польше. В результате непогоды затоплены улицы, повалены деревья и повреждены дома.

Как сообщала "Страна", в Беларуси улицы Гродно превратились в реки из-за сильнейшего ливня. Сильнейшие ливни там случились 1 и 4 июля.

Также мы писали, что дождь в Одессе превратил одну из улиц в озеро и помешал приземлиться в городе четырем самолетам.

Напомним, что из-за непогоды на Крымском полуострове погиб один человек, одну женщину спасли.