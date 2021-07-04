В Польше в городе Вронки вечером 3 июля на железнодорожном мосту погиб 39-летний заробитчанин из Украины. Мужчину придавило гидравлическим домкратом прямо во время работы.

Об этом сообщает польское издание TVP.Info.

По предварительным данным, при проведении работ на железнодорожном мосту произошла авария. На место прибыли сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

"Были допрошены свидетели", - заявила пресс-секретарь уездной полиции в Шамотулы Сандра Худа.

О произошедшем проинформирована Государственная инспекция труда. Дело взяла под контроль местная прокуратура.

Напомним, 22 июня в Турции, неподалеку от курортного города Кемер, в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.

Как сообщала "Страна", более 10 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса в Польше. Граждане Украины Украинцы в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Процесс иммунизации для них является бесплатным.

Президент России также поручил организовать бесплатную вакцинацию от COVID-19 для украинских заробитчан в России.

Напомним, что жители Закарпатья с июля смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Венгрии.

