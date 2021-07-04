Количество жертв крушения военного самолета в юго-западной части Филиппин выросло до 45 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление главы Министерства обороны страны.

Согласно последним подсчетам ведомства, погибли 42 человека на борту самолета. Также жертвами стали три человека, находившиеся на земле. При этом сообщается, что живыми на месте крушения были найдены 49 военных. Поисковая операция продолжается в районе падения судна.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на Филиппинах, на острове Холо в провинции Сулу, во время посадки потерпел крушение и загорелся военный самолет Lockheed C-130 Hercules, на борту которого находились 85 человек. По словам местных властей, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

Как сообщалось, в России 19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410, в результате чего погибли 4 человека. Еще 13 людей получили травмы различной степени тяжести.

Также мы писали, что в Калифорнии на дне озера нашли самолет, который потерпел крушение в 1965 году.