В воскресенье, 4 июля, военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела противника на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня… Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Во время обстрела противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

Там добавили, что украинская сторона СЦКК сообщила Миссии ОБСЕ о фактах нарушения, применив установленный координационный механизм.

Напомним, ранее сообщалось, что под обстрелом в зоне ООС погиб военный из Закарпатья Владимир Белов.

Также мы писали, что в прошлую субботу на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный.