В воскресенье, 4 июля успешно состыкован сербский участок газопровода "Турецкий поток" на границе с газотранспортной системой Венгрии.

Об этом сообщил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович, передает портал "Прайм".

По его словам, первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.

"Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", - цитирует национальное телевидение Сербии Баятовича.

Представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе "золотым" и отметил, что он означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.

Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.

Как сообщала "Страна", в Румынии от взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе пострадали люди. Еще пять человек были травмированы, один из них получил ожоги 45% тела.

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