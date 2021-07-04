Французская компания Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которую поставляют в РФ, как "игристое вино", по новому закону.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Как сообщается, из-за изменения в российском законодательстве, которое требует упоминания "игристого вина" на этикетке, произошла "кратковременная приостановка поставок". Пауза необходима для внесения нужных изменений в поставках продукции, сказали в компании.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — пояснили в Moet Hennessy.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово "шампанское" лишь в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.

Также мы сообщали, что на заседании правительства Армении было одобрено соглашение с Европейским Союзом о финансовой поддержке республики в размере трех миллионов евро за отказ Армении от использования названия "коньяк" при маркировке алкогольной продукции.