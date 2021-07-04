В аннексированном Крыму из-за непогоды произошел сбой электроснабжения, в результате чего без света остались 9,5 тыс. абонентов.

Об этом сообщил гендиректор "Крымэнерго" Игорь Коринь, передает ТАСС.

"По сообщению синоптиков, сегодня и завтра в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Зафиксировано 15 отключений, из них пять в Симферопольском районе, четыре - в Бахчисарае, три - в Ленинском районе. На данный момент у нас остаются обесточенными 9,5 тыс. абонентов", - сказал Коринь.

По его словам, в работах по восстановлению электроснабжения задействованы более 20 бригад, привлечено 27 единиц спецтехники. "Время восстановления зависит от погодных условий", - добавил он.

Напомним, непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь. Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего был вызван выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.

Сегодня на полуострове реки вышли из берегов, Ялта "по колено" в воде, на юго-западе сошел сель. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

Кроме того, жертвой непогоды уже стал один человек, еще одну женщину удалось спасти.