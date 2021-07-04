В Беларуси улицы Гродно превратились в реки из-за сильнейшего ливня. Фото
В белорусском Гродно в воскресенье, 4 июля город снова накрыло ливнем. В результате непогоды некоторые улицы превратились в "реки".
Об этом сообщает местное новостное агентство "Белта".
Сильнейший ливень там случился и вечером в четверг, 1 июля.
Сообщается, что подтоплены сразу несколько улиц - вода заняла проезжую часть.
Водителям пришлось ехать вброд по проезжей части, и кажется, некоторым не повезло.
Фото: belta.by
Фото: t.me/autogrodnoby
На одном из видео видно, как машина останавливается посреди улицы-реки.
По состоянию на вечер воскресенья, 4 июля ситуация пока не нормализовалась.
Как сообщала "Страна", пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти России ожидают президента Беларуси Александра Лукашенко в Крыму.
Напомним, что один человек погиб в результате непогоды в аннексированном Крыму в воскресенье, 4 июля. По данным журналистов, в селе Куйбышево в Крыму двух женщин смыло потоком воды. Одну из них успели вытащить, вторую - унесло. Ранее в местном "ГУ МЧС" предупредили, что из-за ливней в воскресенье может подняться уровень воды в реках.