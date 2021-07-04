В белорусском Гродно в воскресенье, 4 июля город снова накрыло ливнем. В результате непогоды некоторые улицы превратились в "реки".

Об этом сообщает местное новостное агентство "Белта".

Сильнейший ливень там случился и вечером в четверг, 1 июля.

Сообщается, что подтоплены сразу несколько улиц - вода заняла проезжую часть.

Водителям пришлось ехать вброд по проезжей части, и кажется, некоторым не повезло.

Фото: belta.by

Фото: t.me/autogrodnoby

На одном из видео видно, как машина останавливается посреди улицы-реки.

По состоянию на вечер воскресенья, 4 июля ситуация пока не нормализовалась.

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти России ожидают президента Беларуси Александра Лукашенко в Крыму.

Напомним, что один человек погиб в результате непогоды в аннексированном Крыму в воскресенье, 4 июля. По данным журналистов, в селе Куйбышево в Крыму двух женщин смыло потоком воды. Одну из них успели вытащить, вторую - унесло. Ранее в местном "ГУ МЧС" предупредили, что из-за ливней в воскресенье может подняться уровень воды в реках.