Один человек погиб в результате непогоды в аннексированном Крыму в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "региональное ГУ МЧС".

"Один человек погиб, это официальная, подтвержденная информация", - сказала представитель спасателей.

По данным журналистов, в селе Куйбышево в Крыму двух женщин смыло потоком воды. Одну из них успели вытащить, вторую - унесло. Тело пока не обнаружили, но спасатели полагают, что она погибла.

"Вице-премьер республики" Евгений Кабанов ранее сообщил, что в больницу доставлена женщина, попавшая в селевой поток. В "администрации" Бахчисарайского района, на который пришелся основной удар стихии рассказали об одном пропавшем без вести.

Ранее в "ГУ МЧС" предупредили, что из-за ливней в воскресенье может подняться уровень воды в реках. Позднее фактические власти и экстренные службы Крыма и Севастополя сообщали, что в регионе из берегов вышли три реки, подтоплены дома и приусадебные участки в нескольких населенных пунктах. В Бахчисарайском районе эвакуировали около 50 человек.

Как сообщала "Страна", на полуострове реки вышли из берегов, Ялта "по колено" в воде, на юго-западе сошел сель. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

Ранее стало известно, что в Ялте спустя две недели после наводнения начали открывать пляжи.