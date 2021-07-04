Пика нынешнего потопа на территории аннексированного украинского Крыма стоит ожидать уже этой ночью.

Об этом заявил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, передает "Первая крымская".

"Синоптическая карта полуострова будет представлена центром активного циклона, а значит, ливни и гроза, уже обрушившиеся на полуостров, продолжатся с пиком интенсивности на период вечер воскресенья — ночь и утро понедельника", - сказал он.

По словам Тишковца, на "линии огня" в виде экстремальных залповых ливней окажется юг Крыма, а также Ялта и Севастополь. Кроме того, затронет Симферополь, Бахчисарай, Судак, Феодосию, Керчь, Евпаторию и Саки.

"Общее количество осадков за ближайшие сутки местами может составить до 70-75 мм или до 130% всей месячной нормы, а за двое суток в осадкомеры может попасть до 100 мм дождя (100-литровая бочка воды на метр квадратной поверхности), что в 1,8 раз больше июльского лимита. Естественно, это приведет к значительному подтоплению территорий", - добавил метеоролог.

Напомним, реки Бельбек, Коккозка и Бага в аннексированном Россией Крыму вышли из берегов из-за сильных дождей. Осадки привели к подтоплению более 50 домов в Бахчисарайском районе, также локальные подтопления наблюдаются и в Ялте.

Также "Страна" писала, что непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь. Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего был вызван выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.