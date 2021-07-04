Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наиболее масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в Черном море в текущем году. Он считает, что это является сигналом того, что Украина не остается одна с Россией и также назвал символичным празднование Дня ВМС Украины и Дня независимости США в один день.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский в Одесской области посетил эсминец "Росс" Военно-морских сил (ВМС) США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз – 2021" и пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Зеленский назвал символичным то, что День ВМС Украины и День независимости США отмечаются в один день, и поздравил американский народ с этим праздником.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил глава государства.

Со своей стороны Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость. Он отметил, что во время учений "Си Бриз – 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Как сообщала "Страна", в Кремле заявили, что преследование Зеленским политических оппонентов затрудняет подготовку его встречи с Путиным. Также Песков заявил, что "Главная проблема - это то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности".

Напомним, что Зеленский на форуме "Украина 30" расскажет о приоритетах внешней политики Украины.

Ранее Украина вышла из еще одного соглашения СНГ.