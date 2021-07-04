Министерство здравоохранения Польши утверждает, что по состоянию на 30 июня частично или полностью в стране вакцинировались от коронавируса 30 тысяч иностранцев. Из них более 10 тысяч – украинцы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"До конца июня в общем 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться от Covid-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или единственную дозу препарата Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, в то же время две дозы - 1 797 украинцев", - сообщили в польском ведомстве.

Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Процесс иммунизации для них является бесплатным.

Всего по состоянию на сегодня в Польше сделаны почти 30 млн прививок от коронавируса. Полностью иммунизировались более 13,7 млн человек.

Напомним, Украина заняла вторую строчку антирейтинга по смертности от Covid-19 в Европе. Больше летальных случаев зафиксировали только в России. Польша оказалась на пятой позиции.

Также "Страна" рассказывала, что правительство Польши вернуло обязательную изоляцию для людей, прибывающих из стран, расположенных за пределами Шенгенской зоны, в то числе и Украины. Срок изоляции составит 10 дней. Решение связано с быстрым распространением "индийского" штамма коронавируса "Дельта".