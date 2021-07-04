Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу 4 июля побывал на борту эсминца USS Ross, который принимает участие в военно-морских учения Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На борту эсминца президент Украины пообщался с командующим 6-го флота Военно-Морских сил США вице-адмиралом Юджином Блеком", - рассказали у президента.

В ходе визита Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечается День ВМС Украины и День Независимости США, поздравив с этим праздником американцев.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - сказал Зеленский.

Зеленский побывал на борту USS Ross. Фото: Офис президента

Напомним, сегодня для участия в мероприятиях ко Дню Военно-Морских сил ВСУ Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область.

В ходе своего выступления глава государства заявил, что Украина уже в ближайшее время ожидает получить от Турции беспилотные аппараты Bayraktar, которые сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Также Зеленский рассказал, что к концу 2023 года Украина получит собственный военный корабль. Его строительство уже начато в Турции.