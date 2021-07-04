Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд касательно участия США в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос, скорее, вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера. Сейчас между политическим советником президента Зеленского Андреем Ермаком, он же глава Офиса, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с Российской Федерацией", - сказал Арестович.

Также он, ссылаясь на некие "открытые источники", сказал, что Нуланд "очень интенсивно общается" с главным переговорщиком Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.

"Идут консультации на уровне политических советников. Чем они конкретно закончатся - будет понятно после визита президента Зеленского в Соединенные Штаты и встречи с президентом Байденом (...) Я думаю в августе появятся новости", - добавил Арестович.

Напомним, в день встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что Москва не исключает возможности участия Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

На данный момент в "нормандском" формате участвуют Украина, Россия, Германия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германии ослабляют свои позиции по отношению к РФ и отметил необходимость привлечения к переговорам в "нормандском" формате США и Канады.

Мы также рассказывали, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на конец июля планируется встреча в Вашингтоне Владимира Зеленского и Джо Байдена.