Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что страна переживает мощнейший за более чем 40 лет лесной пожар, который нанес серьезный ущерб.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар", - сказал он.

В результате пожара погибли минимум четыре человека, пишет Reuters. А в связи с тем, что выгорели целые участки леса и земли, правительство решило незамедлительно оказать помощь пострадавшим и родственникам жертв. В то же время в МВД Кипра уточнили, что погибшими в пожаре оказались граждане Египта.

Европейская комиссия уже сообщила, что из Греции отправились самолеты для тушения пожара. Италия также планирует подключиться к борьбе с катаклизмом.

"Это худший лесной пожар в истории Кипра", - сказал директор департамента лесного хозяйства Хараламбос Александру.

На данный момент точная причина возникновения возгорания неизвестна. Сейчас полиция допрашивает 67-летнего человека по данному делу.

Пожар на Кипре. Фото: Twitter/CyprusPassion

Напомним, в Канаде вызванный аномальной жарой лесной пожар уничтожил большую часть небольшого западного городка Литтон. Из города и окрестностей эвакуировали более 1000 человек, есть жертвы и пропавшие без вести.

Кроме того мы писали о том, что в Якутии уже несколько недель бушуют лесные пожары.