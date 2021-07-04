Новый потоп в Крыму. Реки вышли из берегов, Ялта "по колено" в воде, на юго-западе сошел сель. Видео

В воскресенье, 4 июля, реки Бельбек, Коккозка и Бага в аннексированном Россией Крыму вышли из берегов из-за сильных дождей. Осадки привели к подтоплению более 50 домов в Бахчисарайском районе, также локальные подтопления наблюдаются и в Ялте.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", - сказала журналистам "глава Бахчисарайского района" Людмила Пучкова.

Тем временем в Севастополе "власти" привели коммунальные службы в режим повышенной готовности также был создан оперативный штаб.

"В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", - заявили "власти" города.

Помимо этого дождь привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила "глава администрации" Янина Павленко.

"Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова улицы Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города оперативно устраняют последствия стихии", - заявила она, добавив, что в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья и отводят воду от домов.

Однако не удалось уберечь от подтопления более 50 частных домов в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова.

"Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов", - сказал "начальник Главного управления МЧС по республике" Аркадий Ожигин.

Также в селе Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе Крыма сошел сель. По предварительным данным, подтоплен один частный дом. На место направлена группа спасателей в составе 16 человек и 3 единиц техники.



Кроме того, произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе и частных домовладений в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров).

Напомним, непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь. Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего был вызван выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.

Спустя почти две недели в Ялте повторились дожди и подтопления.

Ранее мы разбирались, станут ли сильные осадки в аннексированном Крыму решением водной проблемы на полуострове.