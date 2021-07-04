На границе Литвы и Беларуси пограничники открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Об этом сообщает пресс-центр Службы охраны государственной границы.

"За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 человек. Все иностранцы будут проверены на Covid-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства событий выясняются, ведутся следственные действия, решается вопрос с размещением задержанных", - говорится в сообщении.

Всего в этом году, утверждают пограничники, 938 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси пытались въехать в Литву.

"Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был на протяжении 2020 года. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец", - резюмировали пограничники.

В Литве пограничники открыли огонь из-за мигрантов со стороны Беларуси. Фото: pasienis.lt

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля выступил на торжественном собрании в честь Дня Независимости. В своей речи он заявил об отказе сдерживать миграцию из Южной Азии и Ближнего Востока в Западную Европу.

Месяц спустя, в конце июня, он повторил свою мысль и высказался по поводу ожиданий Европы, что Беларусь поможет ей сдержать нелегальную миграцию.