Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняет невыполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, а также давление главы украинского государства на политических оппонентов.

Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

"Главная проблема - это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности (…) (и) последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности", - сказал представитель Кремля.

Еще одна проблема, по словам Пескова, давление Зеленского на политических оппонентов через заведение уголовных дел (вероятно, речь идёт о Викторе Медведчуке).

"Зеленский в начале выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в страну, однако на сегодняшний день украинский президент отметился абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, возможная встреча Зеленского и Путина обсуждается еще с апреля. Президент Украины в своем видеообращении 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Президент РФ в ответ заявил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, руководство Украины должно встречаться с представителями "ЛДНР". "Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Вновь о возможной встрече с Путиным Зеленский заявил в середине июня в интервью иностранным СМИ. Он обвинил российского коллегу в том, что тот хочет обсуждать двусторонние отношения, а не Донбасс, а также заявил, что их встреча, по его мнению, неизбежна.

В минувшую пятницу Песков заявил, что в Кремле пока не ведут подготовку к встрече лидеров двух стран.