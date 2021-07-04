В Кремле считают инцидент с британским эсминцем Defender у берегов аннексированного Россией Крыма "хорошо спланированной провокацией", при помощи которой Вооруженные силы Соединенного Королевства "прощупывали узкие места" в системе отслеживания на полуострове. В случае повторения подобной ситуации реакция РФ будет жесткой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин", передает агентство "РИА Новости".

"В данном случае эсминец - это был просто инструмент провокации. И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", - сказал Песков.

Говоря о реакции РФ при повторении подобной ситуации, он заявил, что не сторонник обсуждения таких сценариев судного дня, но очевидно, что реакция будет жесткой.

Напомним, 23 июня в водах Черного моря возле аннексированного Крыма вошел британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

При этом в МИД РФ заявили, что РФ готова защищать свои границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами.

Позже посольстве Великобритании заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.