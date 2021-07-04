В понедельник, 5 июля, президент Владимир Зеленский выступит на форуме "Украина 30", где будут обсуждать международную политику.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины у себя в Facebook.

Так, глава государства выступит со своей речью о стратегических приоритетах внешней политики Украины. Зеленский откроет форум в 10:00.

После этого состоятся выступления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы греческой дипломатии Никоса Дендиаса.

Форум, посвященный международной политике, будет длиться с 5 по 7 июля. В ходе него спикеры обсудят приоритеты, стратегические инициативы и цели внешней политики Украины.

Напомним, 4 июля президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил в Одессе. Он в ходе выступления заявил, что к концу 2023 года наша страна получит собственный военный корабль. Его строительство уже начато в Турции.

Также мы писали о том, что прошлый форум "Украина 30" посветили темам здоровья и спорта, на нем выступали президент Владимир Зеленский, глава Минздрава Виктор Ляшко и руководитель ОП Андрей Ермак.