США в 2022 году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил в Одессе в воскресенье, 4 июля.

"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня для участия в мероприятиях ко Дню Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область.

В ходе своего выступления глава государства заявил, что Украина уже в ближайшее время ожидает получить от Турции беспилотные аппараты Bayraktar, которые сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Также Зеленский рассказал, что к концу 2023 года Украина получит собственный военный корабль. Его строительство уже начато в Турции.