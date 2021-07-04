Китайские астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо успешно вышли в открытый космос со своей космической станции "Тяньгун" и провели там внекорабельные роботы при помощи манипулятора.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Лю Бомин и Тан Хунбо - двое из трех китайских астронавтов, размещенных в основном модуле "Тяньхэ" китайской космической станции "Тяньгун". Астронавты успешно провели внекорабельные работы и вернулись на орбитальную станцию. Всего за пределами жилого модуля они провели семь часов.

Так, данный выход стал вторым выходом китайских астронавтов в космос с 2008 года. Тогда в ходе миссии "Шэньчжоу-7" астронавт Чжай Чжигану совершил свой знаменательный 20-минутный выход в открытый космос.

Китайские астрономы успешно провели внекорабельные работы. Видео: Youtube

Напомним, ученые обнаружили в космосе гигантскую увеличительную линзу. Она образована гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью астрономам удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет.

Ранее сообщалось, что в НАСА построят телескоп, который будет обнаруживать опасные для Земли астероиды.