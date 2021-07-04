Мутировавший вариант коронавируса, который на данный момент особо быстро распространяется на территории России, стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию. Теперь уже "традиционный" симптом в виде потери обоняния ушел на второй план.

Об этом российскому агентству "РИА Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, основными симптомами Covid-19 стали насморк, боль в горле, а также расстройства кишечника.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал эксперт.

Тимаков добавил, что отличить коронавирус от обычной сезонной простуды на данном этапе самостоятельно сложно - часто люди не предполагают, что они больны Covid-19, и поэтому не обращаются к врачу вовремя.

Напомним, со 2 июля вступили в силу новые ограничения, утвержденные украинскими властями в связи с распространением индийского штамма коронавируса "дельта". В частности, для въезда в Украину жители Великобритании и Северной Ирландии, Индии, Португалии, России или лица, пробывшие там не менее 7 дней за последние две недели, должны будут предоставить на границе отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее мы разбирались, как украинские власти планируют справляться с потенциальной новой волной коронавируса, которая уже захлестнула Россию.