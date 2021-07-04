В понедельник, 5 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Существенных осадков не ожидается только на северо-востоке страны.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра украинцев ждет "человеческая" температура воздуха - в среднем от +25 до +29 градусов. В западных областях столбики термометров будут показывать от +23 до +27 градусов.

Что касается Киева, то по прогнозу завтра там ожидаются осадки, однако с северо-востока на столичный регион идет антициклон, который может в любой момент "отпугнуть" дождь.

"В ближайшее время градусы будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится. На Ивана (Купала, 6-7 июля - Ред.) дожди наиболее вероятны в западной части Украины", - написала Диденко.

Напомним, на сегодня синоптики обещают дожди и грозы на всей территории страны. В связи с неблагоприятными погодными условиями украинские спасатели объявили повышенный уровень опасности.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях без света остались больше 20 населенных пунктов. На данный момент бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение.