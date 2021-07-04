Верховный суд Бразилии разрешил начать уголовное расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару из-за подозрений в махинациях с вакцинами от коронавируса.

Об этом сообщает DW.

По данным правоохранителей, Болсонару злоупотребил властью, заключая в феврале договор о поставках 20 млн доз вакцины от коронавируса индийского производителя Bharat Biotech на сумму 316 млн долларов.

Комиссия Федерального сената, изучившая случай, пришла к выводу – цена препарата была намеренно завышена. Правительство аннулировало договор о закупке после обнародования подозрений.

Болсонару в ответ на обвинения заявил, что ничего не знал о противоречиях в контракте, несмотря на то, что Минздрав якобы предупреждал его об этом.

Напомним, на юге Бразилии выявили новую разновидность штамма коронавируса "Лямбда". В его геноме есть изменения, которые не свойственны большинству известных типов "Лямбды".

Также "Страна" писала, что британские инфекционисты перечислили основные симптомы инфицирования штаммом коронавируса "лямбда", который изначально распространился в Южной Америке, а недавно проник в Европу.