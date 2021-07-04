Украина уже в ближайшее время ожидает получить турецкие беспилотные аппараты Bayraktar. Их передадут морской авиации.

Об этом в ходе мероприятия по случаю Дня Военно-морских сил Украины в воскресенье, 4 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотными аппаратами, уже завершают соответствующую подготовку в Турции.

Напомним, сегодня для участия в мероприятиях ко Дню Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область.

В ноябре 2018 года между Украиной и Турцией было подписано соглашение о приобретении турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

В прошлом году эти аппараты сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Многие военные эксперты считают, что турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку.

Уже в апреле этого года Украина заключила новое соглашение на закупку этих турецких беспилотников.