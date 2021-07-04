Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил заявил, что к концу 2023 года наша страна получит собственный военный корабль. Его строительство уже начато в Турции.

Трансляция выступления велась на Facebook.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что вскоре Украина также получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их планируют передать украинской морской авиации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. Глава государства принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается сегодня.

Как писала "Страна", ранее для учений в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. 27 июня эсминец прибыл в порт Одессы.