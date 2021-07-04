Ночью в воскресенье, 4 июля, в ресторане "Аристократ", расположенном в центре Запорожья, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а второй был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает местный телеграм-канал ZaБОР и "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу запорожской полиции.

"Ночью в "Аристократе" произошла стрельба. Стреляли в парней, в результате чего один из них погиб, а второго госпитализировали в больницу с множеством огнестрельных ранений", - сообщили авторы публикации в телеграм-канале.

В то же время неизвестно, что стало причиной инцидента. Полицейские устанавливают личность убийцы и его местонахождение. Возбуждено уголовное дело.

"4 июня в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный ранил (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местного жителя 1991 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Запорожье между посетителями ресторана сети быстрого питания McDonald's разгорелся конфликт из-за картошки фри. Мужчины отказывались уступить друг другу этот заказ, в результате один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Также мы писали о том, как в Киеве посетитель ресторана открыл стрельбу и ранил в живот администратора заведения. Пострадавшего госпитализировали, а стрелка задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.