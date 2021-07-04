Возле побережья Аравийского полуострова израильское грузовое судно подверглось ракетному обстрелу.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь оборонное ведомство Израиля проверяет, стоят ли иранские силы за возможным нападением на грузовое судно, которое частично принадлежит Израилю, во время его движения из Джидды в Саудовской Аравии в ОАЭ.

В результате обстрела никто не пострадал. У судна также нет значительных поверждений.

"Команда не пострадала, а судно, вероятно было поражено ракетой, но не претерпело значительных повреждений и продолжило движение по маршруту после инцидента", - сообщили израильские журналисты.

В то же время неизвестно, в какой именно точке маршрута произошел обстрел судна.

Напомним, в начале июля израильские военные самолеты бомбили оружейный завод ХАМАСа в секторе Газа в ответ на волну поджогов с помощью воздушных шаров, совершенных накануне на юге Израиля.

Также "Страна" писала, что в апреле Иран нанес ракетный удар по израильскому торговому судну в Аравийском море. Корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника. Судно получило незначительные повреждения.