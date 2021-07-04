В воскресенье, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости.

Соответствующий пост был опубликован на странице гаранта в Twitter.

"Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Именно в этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США, которая провозглашает независимость страны от Королевства Великобритании.

Напомним, Зеленский 4 июля приехал в Одессу по случаю Дня Военно-Морских сил ВСУ.

Также мы писали о том, что накануне Дня независимости США бывший американский президент Дональд Трамп провел очередной митинг в Сарасоте, штат Флорида. В ходе выступления он пригрозил потерей энергетической независимости страны, а также рассказал, как ему удалось затруднить строительство "Северного потока-2" во время своего срока.