Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги мачта между Украиной и Англией на Евро-2020, находясь в киевской фан-зоне.

При этом, судя по видео, речь экс-президента была весьма странной, язык заплетался. Это уже вызвало в сети предположения о том, что он мог находиться в, скажем так, не очень адекватном состоянии.

"(...) Думаю, что сегодня был не лучший матч (украинской сборной - Ред.). Но мы с нашей сборной и в радости и в поражении. Мы уверены, что главные победы нашей сборной впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней. Благодарим за наслаждение в прошлом матче с Швецией. Благодарим, пусть и за поражение, в первом матче, но это была настоящая борьба. (...) Мы двигаемся вперед. Вперед к победе!" - сказал Порошенко.

Напомним, в субботу, 3 июля, сборная Украины проиграла сборной Англии на стадионе в Риме со счетом 0:4. Таким образом подопечные Андрея Шевченко завершили выступление в турнире на этапе 1/4 финала. Далее Англия встретится в полуфинале с Данией, а Испания померится силами с итальянской сборной. Матчи пройдут 6 и 7 июля.

Ранее мы писали о том, как прокомментировал проигрыш нашей сборной президент Украины Владимир Зеленский, и что сказал премьер Британии Борис Джонсон после победы англичан.