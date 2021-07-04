Разгром Украины на четвертьфинале Евро-2020 всколыхнул болельщиков, лидеров мнений и всех причастных.

Наша сборная, которая, казалось, совершила невозможное в одной восьмой финала, одолев Швецию, внезапно всухую проиграла команде англичан. Да еще и со счетом 0:4.

Из четырех голов три были забиты головой - это рекорд нынешнего Евро. А еще признак того, что у наших ворот англичане забивали не случайные мячи, а разыгрывали комбинации. Победив за счет мастерства, а не только удачи.

То есть красиво уйти с чемпионата украинцам не удалось. Вчерашнее поражение испортило для многих приятное послевкусие от первого в истории сборной Украины выхода в четвертьфинал.

Хотя, конечно, в Сети общим стал посыл, что наше выступление на Евро в целом было триумфальным - даже несмотря на финальную неудачу.

Также некоторые комментаторы вспомнили о травле, которой подвергли нашу команду поборники украинизации накануне матча - когда и победу сборной над Швецией превратили в повод к языковому скандалу.

"Страна" собрала реакцию украинцев на последний матч нашей сборной на Евро-2020.

"На такое нам еще рано замахиваться". Что говорят сами футболисты

Тренер сборной Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции заявил, что играть с такими командами, как англичане, украинцам еще рано.

"Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на такие горы".

Говорил Шевченко снова по-русски, за что его уже хейтили националисты.

Капитан сборной Андрей Ярмоленко сказал, что украинцев поражение не сломает.

"Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счёт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом".

От Зеленского до Порошенко

Президент написал, что "поражение не сломает Украину" и заявил, что ему "больно, но не стыдно". А также перевел разговор на то, что Украина стала снова единой, когда болела за сборную.

"Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди!

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! У нас есть лучшая на турнире группа поддержки! "Украина, Украина!", звучавшее в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", которое звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!"

Насчет единой поддержки можно поспорить - особенно после того, как представитель государства, мовный омбудсмен Креминь, попенял сборной за общение с прессой на русском языке. И никто из президентского лагеря его не одернул.

Да и сейчас в комментариях к посту президента его пафоса многие не поддержали.

"Главный футбольный комментатор страны", - иронизирует политтехнолог Дмитрий Раимов. "Если б СНБО наложил санкции на Стерлинга и Кейна, то мы бы выиграли у англичан", - пишет журналист Алексей Братущак. "Идите работайте!", - предложила президенту адвокат Елена Лешенко.

На другом фланге политического спектра нечто подобное Зеленскому сказал и его предшественник Петр Порошенко. Он со всей своей семьей болел на трибунах стадиона в Риме.

"Думаю, что сегодня был не лучший матч. Но мы с нашей сборной и в радости, и в поражении. Самые главные победы нашей сборной впереди", - в таком духе комментировал проигрыш экс-президент.

Но в Сети обратили внимание не на то, что говорил Порошенко, а как. Судя по видео, бывший гарант находится в довольно интересном состоянии.

"Дух великорусского лузерства"

Другие не удержались и связали два слабо связанных события: проигрыш сборной в четвертьфинале и русский язык Андрея Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

"А вот не надо было на русском на пресс-конференции разговаривать. Дух великорусского футбольного лузерства вызвали", - то ли в шутку, то ли всерьез написала журналистка Татьяна Высоцкая.

Ее комментаторы сошлись на том, что если бы на поле вышли знаменитые украинизаторши Лариса Ницой и Ирина Фарион, то матч можно было бы вытянуть на ничью.

Языковой скандал тянется еще с момента победы над Швецией, когда форвард Артем Довбик высказался по-русски - после чего был атакован записными украинизаторами. В первую очередь писательницей Ларисой Ницой.

Она, к слову, незадолго до матча написала украинской сборной "напутствие" о том, что футболистам нужно говорить по-украински, чтобы "избавиться от колониального тавра".

После матча писательницу начали троллить: мол, поражение случилось из-за "неправильного" языка.

"Це все руській мір у головах", - иронизирует над украинизаторами телеведущий Макс Назаров, объясняя причины поражения.

"Выпускайте Ницой! Она точно забьёт", - призвал предприниматель Евгений Черняк.

Карта Украины - "грязное пятно"

Еще один политический скандал вокруг игры произошел с послом Украины в Англии Вадимом Пристайко.

Вчера в эфире британского ТВ телеведущая нелицеприятно высказалась о форме сборной Украины по футболу, сравнив изображение карты страны с пятном грязи.

Реплика прозвучала перед Пристайко, который был приглашен на шоу, чтобы обсудить грядущий матч на Евро.

"Я не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и посчитает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на пятно", - сказала ведущая программы "Доброе утро, Британия" Кейт Гарравей.

Пристайко на это не высказал никакого возмущения. И лишь с улыбкой заявил, что дизайн футболки призван "объединить всю нацию во время масштабного турнира".

В соцсетях также отреагировали на это.

"Придурковато улыбаться, когда изображение твоей страны на форме сравнивают с грязным пятном…. А потом ещё что-то блеять на ужасном английском.

Вопрос: как вообще этот сирый человечек попал в дипломатию?

А оно ж ещё у Зеленского министром иностранных дел было!", - пишет блогерша Алена Яхно.

Понятно, что если бы подобное заявление прозвучало со стороны российских СМИ, украинский МИД бы выпустил гневную реакцию. Сейчас же ведомство промолчало.

"Каждую неделю чудес не бывает". Что говорят об игре украинцев

Также звучат комментарии о матче, не связанные с политикой.

"Шевченко спасибо, он сделал всё что мог, из того что имел.

Бущан - лучший. Но этого мало. Очень нужно было чудо.

Чудеса бывают и в футболе, но не каждую неделю", - пишет Черняк.

Предприниматель Владимир Спиваковский произвел интересные подсчеты по стоимости обеих сборных - Украины и Англии - и перевел это на забитые голы.

"Стоимось нашей команды $150 млн, а английской - $1,2 млрд.

Это во сколько раз разница? В 8 раз.

А проиграли всего в 4 гола.

Так что по этому показателю мы даже выиграли".