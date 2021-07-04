Президент США Джо Байден поручил спецслужбам установить причастных к кибератаке программ-вымогателей, которая в пятницу поразила сотни американских предприятий, использовавших программу компании Kaseya.

Об этом глава государства заявил в субботу, 3 июля, во время поездки в штат Мичиган, передает агентство Reuters.

Байден сказал журналистам, что пока неизвестно, кто именно устроил кибератаку.

"Первоначально мы думали, что это не российское правительство, но мы еще не уверены", - заявил глава государства.

По его словам, США ответят, если в результате выяснится, что к атаке хакеров причастна Россия.

Отметим, что в пятницу, 2 июля, сотни американских предприятий подверглись хакерской атаке, которая осуществлялась посредством взлома программного обеспечения компании Kaseya. В свою очередь компания по безопасности Huntress Labs предположила, что к атаке причастна связанная с РФ группировка Revil. До этого ФБР обвинило эту же группу в кибератаке, которая парализовала работу ряда предприятий международной компании по производству мяса JBS SA.

Напомним, в ходе переговоров в Женеве 16 июня Байден передал президенту РФ Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США не приемлют.