В воскресенье, 4 июля, в Украине погода будет дождливой, ожидаются грозы. В центре и юге страны возможны ливни с градом и шквалами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в большинстве южных областей сегодня ожидаются дожди. Возможен также град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в западных регионах удержится в районе +20...+25 градусов. В остальной части страны ожидается +24...+29, а на востоке вплоть до +32 жары.

В Киеве сегодня ожидаются кратковременные грозовые дожди, а ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Воздух прогреется до +28 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями украинские спасатели объявили повышенный уровень опасности.

"Днем 4 июля в Украине грозы, в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - рассказали они.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидается в июле. Синоптики предвещают жару, однако не обойдется без дождей. Самым жарким городом во втором месяце лета может стать Харьков, а во Львове ожидается восемнадцать дождливых дней.

Также "Страна" сообщала, что из-за непогоды в воскресенье без света остались жители более 20 населенных пунктов в двух областях Украины.