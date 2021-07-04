По данным за пятницу, 2 июля, Украина заняла вторую строчку антирейтинга по смертности от Covid-19 в Европе. Больше летальных случаев зафиксировали только в России.

Об этом свидетельствуют данные независимого статистического портала Worldometers.

Всего по итогам 2 июля в мире выявили 379 тысяч новых случаев коронавируса, большинство из них обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе этот показатель составил 63 002 - большая часть из них приходится на Великобританию, Россию и Францию.

Первая десятка европейских стран антирейтинга по смертности от коронавируса за сутки выглядит следующим образом:

Россия - 697; Украина - 36; Италия - 22; Великобритания - 18; Польша - 18; Франция - 17; Беларусь - 11; Германия - 10; Греция - 9; Бельгия - 5.

За сутки 2 июля от Covid-19 в мире умерли более 7 тысяч человек, всего за время пандемии скончался 3 987 081 пациент. В мире с начала пандемии ко 2 июля выявили 184 219 548 случаев коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 3 июля, зафиксировали 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. При этом последние четыре дня ежедневно в стране выявляли более 600 новых случаев, вчера сообщалось о 705 новых пациентах.