В России от коронавируса за сутки умерли почти 700 человек. Фото: Pixabay

По данным за пятницу, 2 июля, Украина заняла вторую строчку антирейтинга по смертности от Covid-19 в Европе. Больше летальных случаев зафиксировали только в России. 

Об этом свидетельствуют данные независимого статистического портала Worldometers.

Всего по итогам 2 июля в мире выявили 379 тысяч новых случаев коронавируса, большинство из них обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе этот показатель составил 63 002 - большая часть из них приходится на Великобританию, Россию и Францию.

Первая десятка европейских стран антирейтинга по смертности от коронавируса за сутки выглядит следующим образом:

  1. Россия - 697;
  2. Украина - 36;
  3. Италия - 22;
  4. Великобритания - 18;
  5. Польша - 18;
  6. Франция - 17;
  7. Беларусь - 11;
  8. Германия - 10;
  9. Греция - 9;
  10. Бельгия - 5.

 

Украина вышла на второе место по смертности от ковида в Европе

За сутки 2 июля от Covid-19 в мире умерли более 7 тысяч человек, всего за время пандемии скончался 3 987 081 пациент. В мире с начала пандемии ко 2 июля выявили 184 219 548 случаев коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 3 июля, зафиксировали 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. При этом последние четыре дня ежедневно в стране выявляли более 600 новых случаев, вчера сообщалось о 705 новых пациентах.

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