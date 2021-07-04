Из-за сильной непогоды на востоке Украины без электроснабжения по состоянию на утро 4 июля остались более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате дождя, грозы и порывов ветра системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.

На данный момент без света остаются жители 14 населенных пунктов в Донецкой и 10 в Луганской областях. Местные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, к утру субботы, 3 июля, без света из-за непогоды оставались почти 100 населенных пунктов в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Запорожской областях.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидается в июле. Синоптики предвещают жару, однако не обойдется без дождей. Самым жарким городом во втором месяце лета может стать Харьков, а во Львове ожидается восемнадцать дождливых дней.

Также "Страна" сообщала, что сегодня на всей территории Украины ожидаются грозы.