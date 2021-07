На Филиппинах, на острове Холо в провинции Сулу, во время посадки разбился и загорелся военный самолет Lockheed C-130 Hercules с 85 людьми на борту.

Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.

По его словам, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

"На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", - сказал он.

В то же время журналисты телеканала ABS-CBN утверждают, что не менее 40 военнослужащих, которые находились на борту рухнувшего самолета, удалось спасти. Точное количество жертв происшествия пока неизвестно.

Также пользователи сети поделились видео с места крушения самолета.

🚨 Philippines Aircraft Crashed 🚨



📍 First Visuals of crashed C130. Several Military personals died. pic.twitter.com/uYDtarPdg2