Точное число жертв авиакатастрофы пока неизвестно. Фото: Twitter

На Филиппинах, на острове Холо в провинции Сулу, во время посадки разбился и загорелся военный самолет Lockheed C-130 Hercules с 85 людьми на борту.

Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.

По его словам, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

На Филиппинах упал и загорелся военный самолет. На борту было 85 человек

"На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", - сказал он.

В то же время журналисты телеканала ABS-CBN утверждают, что не менее 40 военнослужащих, которые находились на борту рухнувшего самолета, удалось спасти. Точное количество жертв происшествия пока неизвестно.

Также пользователи сети поделились видео с места крушения самолета.

На Филиппинах упал и загорелся военный самолет. На борту было 85 человек

На Филиппинах упал и загорелся военный самолет. На борту было 85 человек

Напомним, в прошлом месяце военный самолет рухнул и в Мьянме. На борту было 16 человек, из которых погибли 12.

Также мы писали о том, как в США, неподалеку от Лас-Вегаса, при крушении военного самолета погиб пилот.

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