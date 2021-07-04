В Украине за прошлые сутки, 3 июля, зафиксировали 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. При этом последние четыре дня ежедневно в стране выявляли более 600 новых случаев, вчера сообщалось о 705 новых пациентах.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов 11 детей и 5 медработников. В больницы попали 460 человек. За прошлые сутки зафиксировали 10 летальных случаев. Выздоровели 526 человек. Вчера в Украине провели 14 229 ПЦР-тестов, 3 345 ИФА-тестов и 10 405 экспресс-тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской областях (20).

Всего с начала пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека. Из них выздоровели 2 171 182 человека, умерли - 52 470.

Напомним, из-за штамма коронавируса "Дельта" Львов усилил карантин. Опасаясь вспышки, местные власти также решили ускорить темпы вакцинации и увеличить число кроватей с кислородом в больницах.

Также мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.