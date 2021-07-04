В субботу, 3 июля, в одесский порт прибыли корабли постоянной морской группы НАТО SNMG2. Первым зашел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591.

Об этом пишет "Думская".

Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591 в 9:40 встал к 18-ому причалу морского вокзала. Вслед за ним зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и пришвартовался у 20-го причала. Через час вошел третий корабль группы, фрегат из Румынии Regina Maria F222. Средний десантный корабль "Юрий Олифиренко" L401 ранним утром занял место у 19-го причала.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, 28 июня в акватории Черного моря начались ежегодные учения Sea Breeze, которые будут проходить до 10 июля. Всего в учениях совместно с Военно-морскими силами Украины примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины , начиная с 1997 года.

Ранее мы писали, что в России заявляли, что Sea Breeze используют как прикрытие, чтобы перебросить оружие от НАТО на Донбасс. Пойдут ли корабли НАТО во время учений в аннексированный Крым подробно анализировала "Страна".