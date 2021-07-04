Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую могут никогда не одобрить Европейским агентством по лекарственным средствам, содержит аденовирусы, но не оказывает влияние на геном человека. Аденовирус не держится в клетках человека более двух недель.

Об этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в интервью URA.RU.

""Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус - даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", - рассказал Аграновский.

По его словам, аденовирус, содержащийся в "Спутнике V", может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров и не держится в клетках человека более двух недель.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали "Спутник" "менее эффективным и раскритиковали Грецию за одобрение препарата.

Также сообщалось, что в России заявили, что индийский штамм злее китайского, но "Спутник V" защищает и от него.