Вирусолог развеял самый популярный миф о вакцине от коронавируса "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую могут никогда не одобрить Европейским агентством по лекарственным средствам, содержит аденовирусы, но не оказывает влияние на геном человека. Аденовирус не держится в клетках человека более двух недель.
Об этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в интервью URA.RU.
""Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус - даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", - рассказал Аграновский.
По его словам, аденовирус, содержащийся в "Спутнике V", может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров и не держится в клетках человека более двух недель.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали "Спутник" "менее эффективным и раскритиковали Грецию за одобрение препарата.
Также сообщалось, что в России заявили, что индийский штамм злее китайского, но "Спутник V" защищает и от него.